Journées Européennes du Patrimoine Espace Préhistoire Espace Préhistoire André Debénath Montbron

Journées Européennes du Patrimoine Espace Préhistoire Espace Préhistoire André Debénath Montbron samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Espace Préhistoire

Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’association Préhistoire en Tardoire vous concoctera un programme d’animations sur les richesses préhistoriques en vallée de la Tardoire.

.

Espace Préhistoire André Debénath 1 rue Carnot Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 38 57 44 espace.prehistoire.montbron@gmail.com

English :

The Préhistoire en Tardoire association will be putting together a program of events on the prehistoric riches of the Tardoire valley.

German :

Der Verein Préhistoire en Tardoire wird Ihnen ein Animationsprogramm über die prähistorischen Reichtümer im Tardoire-Tal zusammenstellen.

Italiano :

L’associazione Préhistoire en Tardoire organizzerà un programma di eventi incentrati sulle ricchezze preistoriche della valle del Tardoire.

Espanol :

La asociación Préhistoire en Tardoire organizará un programa de actos centrado en las riquezas prehistóricas del valle de Tardoire.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Espace Préhistoire Montbron a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord