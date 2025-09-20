Journées Européennes du Patrimoine Village Esquièze-Sère

Journées Européennes du Patrimoine Village Esquièze-Sère samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Village ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Programme Balade patrimoine du village 10h00 à 12h00 (départ depuis la mairie)

Pique-nique tiré du sac 12h00 à 13h00 (esplanade des tennis à Sère)

Rando-visite Rucher Pentu et La Carde 13h15 à 14h45 (départ depuis le pique-nique)

À la découverte du chevalier Baïar 15h00 à 16h30 (animation ludique à la mairie)

Ouverture des 2 églises 15h00 à 16h30 (visite libre)

Exposition Pierre RIBÀ 15h00 à 19h00 (au Hang-Art)

Événement gratuit pour tout public.

Programme offrant la possibilité de choisir. Inscription conseillée par téléphone. .

Village ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72

English :

Program: Village heritage walk: 10:00 am to 12:00 pm (departure from the town hall)

Packed picnic: 12:00 to 13:00 (tennis court in Sère)

Hiking tour: Rucher Pentu and La Carde: 1:15pm to 2:45pm (departure from picnic area)

« Discovering the knight Baïar »: 3:00 pm to 4:30 pm (entertainment at the town hall)

Opening of the 2 churches: 3:00 pm to 4:30 pm (free visit)

Pierre RIBÀ » exhibition: 3:00 pm to 7:00 pm (at Hang-Art)

German :

Programm: Spaziergang durch das Kulturerbe des Dorfes: 10:00 bis 12:00 Uhr (Start vom Rathaus aus)

Picknick « aus dem Rucksack »: 12:00 bis 13:00 Uhr (Esplanade des Tennisplatzes in Sère)

Wanderung: Bienenhaus Pentu und La Carde: 13:15 bis 14:45 Uhr (Start vom Picknickplatz aus)

« Auf der Entdeckung des Ritters Baïar »: 15.00 bis 16.30 Uhr (spielerische Animation am Rathaus)

Öffnung der 2 Kirchen: 15.00 bis 16.30 Uhr (freie Besichtigung)

Ausstellung « Pierre RIBÀ »: 15:00 bis 19:00 Uhr (im Hang-Art)

Italiano :

Programma: passeggiata nel patrimonio del villaggio: dalle 10.00 alle 12.00 (partenza dal municipio)

Picnic al sacco: dalle 12.00 alle 13.00 (spianata del campo da tennis di Sère)

Escursione a piedi: Rucher Pentu e La Carde: dalle 13.15 alle 14.45 (partenza dall’area picnic)

« Alla scoperta del cavaliere Baïar »: dalle 15.00 alle 16.30 (attività ludiche presso il municipio)

Apertura delle 2 chiese: dalle 15.00 alle 16.30 (visita libera)

Mostra « Pierre RIBÀ »: dalle 15.00 alle 19.00 (presso Hang-Art)

Espanol :

Programa: Paseo por el patrimonio del pueblo: de 10.00 a 12.00 horas (salida del ayuntamiento)

Picnic para llevar: de 12.00 a 13.00 h (explanada de la pista de tenis de Sère)

Recorrido a pie: Rucher Pentu y La Carde: de 13.15 a 14.45 h (salida desde el merendero)

« Descubrir al caballero Baïar »: de 15.00 a 16.30 h (actividades lúdicas en el ayuntamiento)

Apertura de las 2 iglesias: de 15.00 a 16.30 h (visita libre)

Exposición « Pierre RIBÀ »: de 15.00 a 19.00 h (en Hang-Art)

