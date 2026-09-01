Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine ! D776 Monteneuf

Informations pratiques

Monteneuf

Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine !

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Fresque collective / En continu

À la manière d’un cadavre exquis, venez laisser une trace de votre passage : dessin, mot, croquis…

À travers cette fresque commune prenons conscience de ce patrimoine qui nous entoure pour mieux le protéger. .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine ! Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande