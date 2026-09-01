Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine ! D776 Monteneuf
samedi 19 septembre 2026 · D776 · Monteneuf
Informations pratiques
Monteneuf
Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine !
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Fresque collective / En continu
À la manière d’un cadavre exquis, venez laisser une trace de votre passage : dessin, mot, croquis…
À travers cette fresque commune prenons conscience de ce patrimoine qui nous entoure pour mieux le protéger. .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine ! Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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