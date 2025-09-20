Journées Européennes du Patrimoine Essoyes

Pavillon d’accueil de la Maison & Atelier Renoir Essoyes Aube

Un moment inoubliable vous attend à Essoyes !

Profitez de nos visites commentées de la Maison et de l’Atelier Renoir pour découvrir la vie familiale et artistique de Pierre-Auguste Renoir au cœur de la Champagne. L’ultime chance pour vous de contempler l’exposition Renoir, l’œuvre réinventée, avec 4 œuvres originales du peintre impressionniste.

Deux journées à ne surtout pas manquer !

Départs des visites guidées pour le samedi 20 & le dimanche 21 septembre 10h, 11h, 14h, 15h, 16h.

Sans réservation, dans la limite de 40 personnes à chaque départ de visite. Admission dans l’ordre d’arrivée au pavillon d’accueil de la Maison et de l’Atelier, situé 7 rue de l’Extra.

Tarif préférentiel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour l’accès au Centre culturel, à la Maison & l’Atelier

Tarif adulte 8€ au lieu de 12 € / Gratuit pour les étudiants (au lieu de 5€) et les moins de 18 ans. .

Pavillon d’accueil de la Maison & Atelier Renoir Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 3 25 29 10 94 accueil@renoir-essoyes.fr

