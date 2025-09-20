Journées Européennes du Patrimoine – Et à la fin elles vécurent libres ! Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Grenoble

Journées Européennes du Patrimoine – Et à la fin elles vécurent libres ! 20 et 21 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère Isère

dès 6 ans, durée 1h, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Oyé Oyé, aux gourmands et gourmandes d’histoire !

Depuis la nuit des temps, nous nous rassemblons pour écouter, chanter, partager.

Georgette et Ginette, deux creusoises fauchées comme les blé, Popovi la petite terreur de la brousse, Talwit la vielle nomade berbère, ou encore la mystérieuse Pincoya : une sirène amérindienne… Embarquez pour un véritable voyage autour du monde ! Chaque héroine interpelle par ses choix, par les ressources qu’elle va puiser au plus profond d’elle-même pour surmonter les obstacles.

Un spectacle qui rassemble pour mieux avancer et se comprendre. Vnez vous installer confortablement et laissez-vous porter par la magie des histoires.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 14, Rue Hébert 38 000 Grenoble Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476423853 https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere https://www.instagram.com/museeresistanceisere/;https://www.facebook.com/museeresistanceisere Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens résistants, déportés et des enseignants, conçu dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère est un musée d’histoire et de société. En 1994, il devient départemental et s’installe 14, rue Hébert à Grenoble. Il met en lumière l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à partir des faits et vécus locaux et restitue dans leur chronologie, les causes et les conséquences du conflit. Il permet aussi de comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la Résistance et souligne l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui se sont engagés pour permettre le retour de la République. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre société peut tirer de l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance et celles des Droits de l’Homme. Accès libre et gratuit à l’exposition permanente et à l’exposition temporaire.

Pauline Adjelé Wilson