Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Ostréapolis rue du Bois de la Salle Le Tour-du-Parc

rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc Morbihan

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine et du matrimoine 2025, découvrez les secrets de la conception architecturale d’Ostréapolis, une visite pleine de surprises en extérieur! La visite de notre bâtiment vous en apprendra davantage sur le fonctionnement surprenant d’Ostréapolis, entre écoconstruction novatrice et inspiration des chantiers ostréicoles. Un bâtiment conçu par l’architecte Philippe Madec autour du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative.

Durée 30 min

✅ Gratuit (mais réservation en ligne obligatoire) .

rue du Bois de la Salle Ostréapolis Le Tour-du-Parc 56370 Morbihan Bretagne +33 2 21 02 56 71

