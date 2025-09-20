Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine au Carton voyageur Le carton voyageur Baud

Le carton voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le Carton voyageur Musée de la carte postale vous invite à voyager dans le temps. Découvrez l’exposition permanente et plongez dans l’histoire à travers l’image et les mots, grâce à une collection unique de cartes postales anciennes.

N’hésitez pas à vous laisser surprendre par l’exposition temporaire consacrée aux bistrots d’autrefois une balade pleine de charme et d’anecdotes autour de ces lieux de vie si typiques.

Une visite conviviale, entre mémoire et patrimoine…

Et surtout, ne partez pas sans saluer Mathurine, la tenancière ! Elle vous attend derrière son comptoir pour vous raconter tout un tas d’histoires savoureuses.

Infos pratiques

Samedi 20 septembre En raison de l’Urban Trail et des 10 ans du Quatro, certains parkings seront inaccessibles. Suivez bien les déviations et indications ! .

Le carton voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

