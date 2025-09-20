Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine Granville

Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine Granville samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine

Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine et les Journées du Matrimoine reviennent à Granville les 20 et 21 septembre 2025.

Comme chaque année, le programme a été concocté par la Direction Culture et Communication de la Ville de Granville avec la complicité d’acteurs culturels, d’habitants, d’associations et de services communaux et intercommunaux.

Dédié au patrimoine granvillais, cet événement entend valoriser l’apport des femmes à l’art et à la culture. .

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine Granville a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Granville Terre et Mer