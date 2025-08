Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 20 et 21 septembre Entrée libre et gratuite dans la limite de la jauge (attention file d’attente en extérieur), pas de réservation

Visite des salons en rdc du domaine départemental de la villa Rohannec’h, présentation de l’exposition Crash.jpeg de Jonas Hejduk (13 sept.-2 oct.) et portes ouvertes de l’atelier de Marine Chevanse.

Visite des salons en rdc de cette demeure d’armateur du début du XXème siècle aujourd’hui transformée en maison-atelier dédiée à l’accueil d’artistes en résidence. Dans le salon des miroirs, présentation de l’exposition Crash.jpeg de Jonas Hejduk (13 sept. – 2 oct.), designeur en résidence à la villa en 2025. Cette exposition déroutante met en scène le crash spectaculaire d’une météorite dans la Villa Rohannec’h déclenchant une véritable “ apocalypse ophtalmologique “ où objets et matières apparaissent floutés. Entre humour et réflexion, design et fiction, l’artiste imagine une scénographie inspirée des films de série B. Il joue avec les codes des cultures digitales pour révéler un mobilier en basse définition, conçu lors de sa résidence.

Au premier étage, portes ouvertes de l’atelier de Marine Chevanse :

Les êtres face à leur mer(e) cherche à révéler les récits des dites petites mains qui œuvrent face au littoral et perpétuent un savoir-faire. Quels enjeux sont soulevés par leurs corps en action ? Quels héritages s’inscrivent dans un récit collectif ? Que fera-t-on de nos propres restes ?

« Un espace documentaire s’est façonné entre glanage de matières maritimes, récolte du passé historique briochin au travers des archives municipales et des êtres – passeurs de voix – rencontrés et les récits collectés des dites petites mains qui œuvrent face au littoral : pincelières de l’entreprise Léonard, charpentiers de la Marine, mytilicultrice, pêcheurs de coquilles ou encore cueilleur·euse d’algues.

Après plusieurs semaines de digestion de ces témoignages, je m’installe à la Villa Rohannec’h afin de traduire plastiquement l’immatérialité de leurs corps en action : la dextérité d’un geste, la forme d’un outil, une respiration retenue seront autant de motifs qui deviendront la source d’une production picturale et sculpturale. »

02 96 77 32 94 https://villarohannech.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-atelier-d-artiste-ouvert-avec-marine-chevanse

Villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor