Journées européennes du patrimoine et portes ouvertes au camp militaire de Caylus, Camp militaire de Caylus, Caylus

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et portes ouvertes au camp militaire de Caylus 19 et 20 septembre Camp militaire de Caylus Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

SAVE THE DATE | JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE & JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les 19 & 20 septembre 2026, le 11e RPIE vous ouvre ses portes !

Entrée à Jean Cousy

9h30 – 17h

️ Entrée gratuite

Au programme : démonstrations, expositions, visites guidées et animations… et bien d’autres surprises !

On vous attend nombreux !

Armée de Terre 11e brigade parachutiste

#portesouvertes #journeeseuropeennesdupatrimoine

Camp militaire de Caylus D85 82160 Caylus Caylus 82160 D85 Aveyron Occitanie 0646622934 D85 82160 CAYLUS

SAVE THE DATE | JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE & JOURNÉES PORTES OUVERTES

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