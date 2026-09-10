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AGENDA · Caylus

Journées européennes du patrimoine et portes ouvertes au camp militaire de Caylus, Camp militaire de Caylus, Caylus

samedi 19 septembre 2026 · Camp militaire de Caylus · Caylus

Journées européennes du patrimoine et portes ouvertes au camp militaire de Caylus, Camp militaire de Caylus, Caylus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Camp militaire de Caylus
Adresse
D85 82160 Caylus
Ville
82160 Caylus
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Journées européennes du patrimoine et portes ouvertes au camp militaire de Caylus 19 et 20 septembre Camp militaire de Caylus Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

SAVE THE DATE | JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE & JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les 19 & 20 septembre 2026, le 11e RPIE vous ouvre ses portes !

Entrée à Jean Cousy
9h30 – 17h
️ Entrée gratuite

Au programme : démonstrations, expositions, visites guidées et animations… et bien d’autres surprises !

On vous attend nombreux !

Armée de Terre 11e brigade parachutiste

#portesouvertes #journeeseuropeennesdupatrimoine

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SAVE THE DATE | JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE & JOURNÉES PORTES OUVERTES

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