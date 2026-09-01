Journées Européennes du Patrimoine > Et si on parlait conservation ? Musée Quesnel-Morinière Coutances
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Journées Européennes du Patrimoine > Et si on parlait conservation ?
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Que font les équipes quand les portes sont fermées au public ? Quelles sont les compétences à l’œuvre dans un musée ? Comment protéger et restaurer le patrimoine ? Au programme : des ateliers pédagogiques autour de la conservation préventive ou de la restauration d’œuvres… Venez à notre rencontre pour découvrir nos métiers ! .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Et si on parlait conservation ?
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Et si on parlait conservation ? Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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