Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny
Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny
Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:15:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Au programme
– De 14h30 à 18h30 portes ouvertes de l’église Saint-Gervais Saint-Protais,
– Exposition de documents d’archives des lieux visités,
– À 14h15 visite guidée dans les rues d’Étrépagny à la découverte du Patrimoine (sur inscription). .
Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny a été mis à jour le 2025-09-11 par Vexin Normand Tourisme