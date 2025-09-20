Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny

Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny

Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:15:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Au programme

– De 14h30 à 18h30 portes ouvertes de l’église Saint-Gervais Saint-Protais,

– Exposition de documents d’archives des lieux visités,

– À 14h15 visite guidée dans les rues d’Étrépagny à la découverte du Patrimoine (sur inscription). .

Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 71 44 mairie@etrepagny.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny a été mis à jour le 2025-09-11 par Vexin Normand Tourisme