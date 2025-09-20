Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny

Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Samedi 2025-09-20 09:30:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Au programme

Samedi 20

– Au matin visite et découverte de l’œuvre en présence de l’artiste Cyril Lancelin.

– À 15h visite et rencontre avec les architectes de la réhabilitation du couvent (sur inscription)

Dimanche 21

– Journée portes ouvertes autour de l’histoire du couvent. .

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

