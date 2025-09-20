Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny
Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny
3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Au programme
Samedi 20
– Au matin visite et découverte de l’œuvre en présence de l’artiste Cyril Lancelin.
– À 15h visite et rencontre avec les architectes de la réhabilitation du couvent (sur inscription)
Dimanche 21
– Journée portes ouvertes autour de l’histoire du couvent. .
3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Étrépagny Étrépagny a été mis à jour le 2025-09-04 par Vexin Normand Tourisme