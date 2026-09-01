Informations pratiques

Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus

Journées Européennes du Patrimoine : expo photo et visite de l’église de l’église de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus

Eglise Notre-Dame Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 14:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Tout public

Expo photo « Le patrimoine argonnais en photo » et visite de l’église Notre-Dame à Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus. .

Eglise Notre-Dame Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 51800 Marne Grand Est

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English : Journées Européennes du Patrimoine : expo photo et visite de l’église de l’église de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : expo photo et visite de l’église de l’église de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne