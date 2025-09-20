Journées Européennes du patrimoine Expo « Résistance Limousine Le groupe de Magnac-Bourg » Saint-Germain-les-Belles

Journées Européennes du patrimoine Expo « Résistance Limousine Le groupe de Magnac-Bourg » Saint-Germain-les-Belles samedi 20 septembre 2025.

Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des 80 ans de la libération, l’exposition réalisée par l’ANACR de Châteauneuf-la-Forêt, nous raconte le rôle des hommes et des femmes de Magnac-Bourg qui se sont engagés activement auprès de Georges Guingouin, sera présentée à la salle des fêtes de St Germain-les-Belles.

A partir de 20h la compagnie du « Sûr saut » vous présente la pièce » Maquis, l’ardeur des jours heureux ». Cette pièce se déroule dans un maquis sous l’Occupation à la lueur de la lune, cinq résistants et résistantes se réunissent, partageant chants, poésie, discussions politiques et actes de sabotage. .

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65

