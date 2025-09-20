Journées européennes du patrimoine Exposition « 60 ans de la pose de la première pierre » Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy

Journées européennes du patrimoine Exposition « 60 ans de la pose de la première pierre » Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Exposition « 60 ans de la pose de la première pierre »

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue de la Font du Loup Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

60 ans après la pose de la première pierre de l’Unité d’Habitation le 21 mai 1965 en présence de Le Corbusier, des documents d’archives, film 16mm, photos, courriers ou plans sont exposés dans différents espaces de l’Unité d’Habitation.

.

Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue de la Font du Loup Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com

English :

60 years after Le Corbusier laid the foundation stone for the Unité d’Habitation on May 21, 1965, archival documents, 16mm film, photos, letters and plans are on display in various areas of the building.

German :

60 Jahre nach der Grundsteinlegung der Unité d’Habitation am 21. Mai 1965 in Anwesenheit von Le Corbusier werden Archivdokumente, 16mm-Film, Fotos, Briefe oder Pläne in verschiedenen Bereichen der Unité d’Habitation ausgestellt.

Italiano :

a 60 anni dalla posa della prima pietra dell’Unité d’Habitation, avvenuta il 21 maggio 1965 alla presenza di Le Corbusier, documenti d’archivio, filmati in 16 mm, foto, lettere e progetti sono esposti in diverse aree dell’Unité d’Habitation.

Espanol :

60 años después de la colocación de la primera piedra de la Unité d’Habitation, el 21 de mayo de 1965, en presencia de Le Corbusier, se exponen documentos de archivo, películas de 16 mm, fotos, cartas y planos en diferentes espacios de la Unité d’Habitation.

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition « 60 ans de la pose de la première pierre » Firminy a été mis à jour le 2025-08-21 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès