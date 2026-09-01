Journées Européennes du Patrimoine : exposition à la Gare de Brélidy-Plouëc Gare de Brélidy-Plouëc Plouëc-du-Trieux
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Brélidy-Plouëc · Plouëc-du-Trieux
Informations pratiques
Plouëc-du-Trieux
Journées Européennes du Patrimoine : exposition à la Gare de Brélidy-Plouëc
Gare de Brélidy-Plouëc 1 Rue de la Gare Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photographies de Plouëc du Trieux , collectées par l’association Mémoire et Patrimoine de Plouëc. .
Gare de Brélidy-Plouëc 1 Rue de la Gare Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 34 68
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : exposition à la Gare de Brélidy-Plouëc Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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