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AGENDA · Plouëc-du-Trieux

Journées Européennes du Patrimoine : exposition à la Gare de Brélidy-Plouëc Gare de Brélidy-Plouëc Plouëc-du-Trieux

samedi 19 septembre 2026 · Gare de Brélidy-Plouëc · Plouëc-du-Trieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Gare de Brélidy-Plouëc
Adresse
1 Rue de la Gare
Ville
22260 Plouëc-du-Trieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouëc-du-Trieux

Journées Européennes du Patrimoine : exposition à la Gare de Brélidy-Plouëc

Gare de Brélidy-Plouëc 1 Rue de la Gare Plouëc-du-Trieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de photographies de Plouëc du Trieux , collectées par l’association Mémoire et Patrimoine de Plouëc.   .

Gare de Brélidy-Plouëc 1 Rue de la Gare Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 34 68 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : exposition à la Gare de Brélidy-Plouëc Plouëc-du-Trieux a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

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