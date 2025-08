Journées Européennes du Patrimoine Exposition à la mairie de Beynac Beynac

Beynac Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

La commune de Beynac vous invite à venir découvrir, dans le cadre d’une exposition installée dans la mairie, des témoignages du passé local à travers différents objets iconographiques, traditionnels, etc. Cette exposition est organisée grâce au prêt généreux de plusieurs habitants de la commune. Elle vous permettra d’admirer différents objets tels que des cartes postales, une carte géographique, des photos anciennes, des Barbichets, des échantillons de dentelles, des affiches de la Seconde Guerre Mondiale,… Vous pourrez également accéder à l’église du Sacré-Coeur qui sera exceptionnellement ouverte au public pour ces journées. D’époque récente, puisque construite en 1893, vous serez surpris d’entrer dans ce monument de style néogothique à l’allure imposante pour la taille de la commune.

La visite de l’exposition et de l’église est libre et ouverte à tous. .

Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 75 25 beynac87.mairie@gmail.com

