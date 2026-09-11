Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale Maison Rey Pontacq

Informations pratiques

Pontacq

Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale

Maison Rey 5 place Saint-Laurent Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le travail du cuir se développe dès le XIXe s. et Pontacq devient la capitale de la chaussure au milieu du XXe s. comptant une quarantaine d’ateliers artisanaux et des usines. Collection d’outils et de machines avec panneaux pédagogiques. Visite guidée et commentée et projection vidéo sur la fabrication de chaussures. .

Maison Rey 5 place Saint-Laurent Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 03 47 81

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English : Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale

L’événement Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale Pontacq a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran