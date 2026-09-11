Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale Maison Rey Pontacq
dimanche 20 septembre 2026 · Maison Rey · Pontacq
Informations pratiques
Pontacq
Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale
Maison Rey 5 place Saint-Laurent Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Le travail du cuir se développe dès le XIXe s. et Pontacq devient la capitale de la chaussure au milieu du XXe s. comptant une quarantaine d’ateliers artisanaux et des usines. Collection d’outils et de machines avec panneaux pédagogiques. Visite guidée et commentée et projection vidéo sur la fabrication de chaussures. .
Maison Rey 5 place Saint-Laurent Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 03 47 81
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English : Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale
L’événement Journées Européennes du Patrimoine, exposition à la salle de conservation de l’industrie locale Pontacq a été mis à jour le 2026-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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