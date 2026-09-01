Journées européennes du patrimoine – Exposition à l’abbaye Abbaye de Charlieu Charlieu
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Charlieu · Charlieu
Informations pratiques
Charlieu
Journées européennes du patrimoine – Exposition à l’abbaye
Abbaye de Charlieu 1 allée de l’abbaye Charlieu Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Une dizaine de panneaux sur le thème de l’année : Patrimoine en péril, seront présentés.
Le sauvetage du cloître du Couvent des Cordeliers à St Nizier sous Charlieu au début du XXe siècle d’une part, une maison de Charlieu en grand péril aujourd’hui.
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Abbaye de Charlieu 1 allée de l’abbaye Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 08 17 amisdesartsdecharlieu@orange.fr
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English :
About ten panels on this year’s theme—Heritage in Peril—will be on display.
On the one hand, the restoration of the cloister of the Cordeliers Convent in St. Nizier-sous-Charlieu in the early 20th century; on the other, a house in Charlieu that is currently in grave danger.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Exposition à l’abbaye Charlieu a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu – Belmont
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