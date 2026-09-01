Journées européennes du patrimoine, exposition art et littérature au jardin Le jardin littéraire de sculptures Bassillac et Auberoche

Informations pratiques

Bassillac et Auberoche

Journées européennes du patrimoine, exposition art et littérature au jardin

Le jardin littéraire de sculptures 295 Chemin de la Forêt Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce site insolite du jardin littéraire et de sculptures qui propose plus d’une centaine de sculptures mises en scène illustrant les plus belles citations d’écrivains.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce site insolite du jardin littéraire et de sculptures qui propose plus d’une centaine de sculptures mises en scène illustrant les plus belles citations d’écrivains.

Au cœur d’un remarquable écrin de verdure, un potager poétique, des chênes centenaires et de nombreuses installations composent le décor de ce parcours de 12 000 m² de jardin paysager.

Une succession d’installations étonnantes, consacrées à Arthur Rimbaud, retrace sa vie et son œuvre. Ses poèmes les plus célèbres, tels que *Ma Bohème*, *Le Bateau ivre*, *Le Dormeur du val* ou *Les Poètes de sept ans*, ainsi que les textes *Une saison en enfer* et *Illuminations*, sont ici métamorphosés en sculptures qui stimulent l’imaginaire des visiteurs.

Entrée sans réservation.

Tarif unique : 5,50€ par personne. .

Le jardin littéraire de sculptures 295 Chemin de la Forêt Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 32 21 32

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English : Journées européennes du patrimoine, exposition art et littérature au jardin

During European Heritage Days, come discover this unique literary and sculpture garden, which features more than a hundred sculptures arranged to illustrate the most beautiful quotes from writers.

L’événement Journées européennes du patrimoine, exposition art et littérature au jardin Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux