Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Au bout du fil »

Atelier Izazalie 14 Rue des Juifs Granville Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Exposition des livres textiles de Charlotte Perrin et autres merveilles.

Des bijoux brodés de Macon & Lesquoy.

Des broderies comme un lien entre les générations, Germaine Maillary et Madeleine Defosse, (coll. Marjorie Dessane) et broderies de Marjorie Dessane.

Broderies de Sandrine Torredemer, alias La Filature, (coll. Laurence Calmels).

Les livrets DMC et les broderies de Natalie Mei Marie Noëlle Fontan et Rieko Koga, (coll. Natalie Mei).

Avec la présence de Christelle Ebor, MOF (Meilleure Ouvrière de France) qui proposera des démonstrations de point de Beauvais. .

Atelier Izazalie 14 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

