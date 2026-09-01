Journées Européennes du Patrimoine – exposition « Au cœur du Néolithique » Place Saint-Germain Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Journées Européennes du Patrimoine – exposition « Au cœur du Néolithique »

Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée et le Pays d’art et d’histoire vous invitent à découvrir le Néolithique, une période clé de la Préhistoire qui voit les premières communautés se sédentariser, développer l’agriculture et l’élevage, et créer de nouveaux outils adaptés à leur mode de vie. En complément d’une exposition « archéochrono » introductive, le public pourra explorer les découvertes du site des Noisats à Gurgy à travers l’exposition « ADN préhistorique », assister à la projection du documentaire de France Télévisions « Dans la peau des premiers paysans de France » et admirer exceptionnellement des objets issus des collections du musée. Le samedi, les archéologues de l’Inrap proposeront des temps d’échanges et d’animations autour du Néolithique. Au programme : présentation d’outils reconstitués, atelier de polissage de hache et échanges autour des pratiques funéraires et des grandes découvertes archéologiques réalisées dans l’Yonne. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées Européennes du Patrimoine – exposition « Au cœur du Néolithique »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – exposition « Au cœur du Néolithique » Auxerre a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Auxerrois