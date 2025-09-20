Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Au fil de l’instant une exploration intuitive » Vieux Clocher Saint-Palais-sur-Mer

Vieux Clocher Rue de l’Église Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-09-20
2025-09-20

Le clocher de Saint-Palais-sur-Mer est un édifice roman construit par les cisterciens au XIIe siècle, ayant également servi de point de repère aux marins.
Vieux Clocher Rue de l’Église Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

English :

The Saint-Palais-sur-Mer bell tower is a Romanesque edifice built by the Cistercians in the 12th century, which also served as a landmark for sailors.

German :

Der Glockenturm von Saint-Palais-sur-Mer ist ein romanisches Gebäude, das von den Zisterziensern im 12. Jahrhundert erbaut wurde und auch als Orientierungspunkt für Seeleute diente.

Italiano :

Il campanile di Saint-Palais-sur-Mer è un edificio romanico costruito dai cistercensi nel XII secolo, che serviva anche come punto di riferimento per i marinai.

Espanol :

El campanario de Saint-Palais-sur-Mer es un edificio románico construido por los cistercienses en el siglo XII, que también servía de punto de referencia para los navegantes.

