Journées européennes du patrimoine Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Journées européennes du patrimoine Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt

Le Bourg Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine le musée Jean Boudou de St Laurent d’Olt vous propose une exposition de peinture et de créations tricot et crochet

samedi 20 septembre de 14h à 19h .

Le Bourg Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie

English :

On the occasion of the European Heritage Days: the Jean Boudou Museum in St Laurent d’Olt presents an exhibition of paintings and knitted and crocheted creations

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes: Das Museum Jean Boudou in St Laurent d’Olt bietet Ihnen eine Ausstellung von Gemälden und Strick- und Häkelkreationen

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée Jean Boudou di St Laurent d’Olt ospita una mostra di dipinti e creazioni a maglia e all’uncinetto

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo Jean Boudou de St Laurent d’Olt acoge una exposición de cuadros y creaciones de punto y ganchillo

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition au musée Jean BOUDOU à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2025-09-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)