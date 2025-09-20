Journées Européennes du Patrimoine exposition « Autour des moulins de Pabu » Mairie Pabu

Journées Européennes du Patrimoine exposition « Autour des moulins de Pabu » Mairie Pabu samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine exposition « Autour des moulins de Pabu »

Mairie 24 Rue de l’Église Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Trieux fut longtemps la seule source d’énergie utilisée grâce aux moulins placés tout au long de son parcours (73 kilomètres de Kerpert à la Manche). À travers une exposition commentée, nous vous proposons de découvrir 5 moulins situés sur la commune de PABU Milin Sant Le moulin de Kerhré Le moulin du Pont Le moulin de Kerhuel Le moulin du Rucaër. .

Mairie 24 Rue de l’Église Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 68 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition « Autour des moulins de Pabu » Pabu a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol