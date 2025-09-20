Journées Européennes du Patrimoine Exposition Boire et Manger au temps des Bastides Place des Arcades Monflanquin

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Les Journées européennes du patrimoine des 20 et 21 septembre 2025 seront l’occasion, pour le Musée des Bastides de Monflanquin, de s’intéresser à ce que l’on mangeait et buvait au Moyen Âge.

Pour cela, un ensemble de 10 panneaux sera présenté au sein du musée.

L’exposition Boire et manger à l’époque des bastides est une réalisation de la Fédération des Bastides d’Aquitaine. .

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

