Informations pratiques

Lingeard

Journées Européennes du Patrimoine > Exposition « Chronique illustrée de la manche 1939-1945 Arnaud de Roquefeuil »

Eglise Saint-Sauveur Lingeard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ma Vie Dessinée par Arnaud de Roquefeuil, scénographie en 19 panneaux en Akilux, relatent en particulier ses douloureuses et intenses périodes guerrières qui malgré tout échappa aux pires souffrances y survécut entouré par sa famille et rejoignit une vie sociale active. Les Archives Départementales de la Manche ont prêté cette exposition pour partager la vie de cet humble parmi d’autres qui fit le choix de se battre et résister à l’envahisseur nazi. Accès gratuit. .

Eglise Saint-Sauveur Lingeard 50670 Manche Normandie +33 6 37 69 74 47 Lingeard50Amicale@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Exposition « Chronique illustrée de la manche 1939-1945 Arnaud de Roquefeuil »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Exposition « Chronique illustrée de la manche 1939-1945 Arnaud de Roquefeuil » Lingeard a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts