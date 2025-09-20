Journées Européennes du Patrimoine exposition collectionneurs Rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne

Rue Philippeaux Espace Catena « ancien mir’sports » Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition de collectionneurs. Vous y pourrez apprécier différents genres. On vous y attend nombreux !

Rue Philippeaux Espace Catena « ancien mir’sports » Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the collectors’ exhibition. You’ll be able to appreciate a wide range of genres. We look forward to seeing you there!

Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Sammlerausstellung. Dort können Sie sich an verschiedenen Genres erfreuen. Wir erwarten Sie dort zahlreich!

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire la mostra dei collezionisti. Potrete apprezzare un’ampia gamma di generi. Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir la exposición de coleccionistas. Podrá apreciar una amplia gama de géneros. ¡Esperamos verle allí!

