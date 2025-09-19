JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | EXPOSITION COMPLÉMENTS D’ENQUÊTE MAIRIE Sainte-Foy-de-Peyrolières

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | EXPOSITION COMPLÉMENTS D’ENQUÊTE MAIRIE Sainte-Foy-de-Peyrolières vendredi 19 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | EXPOSITION COMPLÉMENTS D’ENQUÊTE

MAIRIE 2 Avenue du 8 Mai 1945 Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-21

À l’aide de documents d’archives et de photographies vous en apprendrez davantage sur les 11 lieux choisis pour le parcours patrimoine.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

MAIRIE 2 Avenue du 8 Mai 1945 Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 73 09

English :

With the help of archive documents and photographs, you can learn more about the 11 sites chosen for the heritage trail.

German :

Anhand von Archivmaterial und Fotografien erfahren Sie mehr über die 11 Orte, die für den Heritage Trail ausgewählt wurden.

Italiano :

Con l’aiuto di documenti d’archivio e fotografie, è possibile scoprire di più sugli 11 siti scelti per il percorso del patrimonio.

Espanol :

Con la ayuda de documentos de archivo y fotografías, podrá saber más sobre los 11 lugares elegidos para la ruta del patrimonio.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | EXPOSITION COMPLÉMENTS D’ENQUÊTE Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE