Journées européennes du patrimoine, Exposition Crazy One graff Boulazac Isle Manoire

Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Journées européennes du patrimoine, Exposition Crazy One graff

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Vincent Coupez Crazy One, graffeur de Bassillac propose une exposition de graff dans la voiture de voyageurs au Fanal à Niversac.

Venez découvrir son travail au travers d’œuvres insolites, dans un cadre atypique de la voiture de voyageurs, patri

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Vincent Coupez Crazy One, graffeur de Bassillac propose une exposition de graff dans la voiture de voyageurs au Fanal à Niversac.

Venez découvrir son travail au travers d’œuvres insolites, dans un cadre atypique de la voiture de voyageurs, patrimoine ferroviaire de Niversac.

Le vernissage de l’exposition aura lieu vendredi 18 septembre à 18h30, dans une ambiance conviviale et festive ouverte au grand public et animée par le groupe DuoDamey.

L’exposition sera à découvrir pour le week-end des journées du patrimoine de 10h à 18h.

Sur le même thème des ateliers graffiti de 10h à 12h, à partir de 10 ans seront proposés et vous pourrez découvrir et voter pour votre plus belle fresque réalisée par des classes de CM2 de la commune de Boulazac Isle Manoire et visibles du 11 septembre au 20 septembre au Fanal.

Entrée libre et gratuite. .

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Journées européennes du patrimoine, Exposition Crazy One graff

As part of European Heritage Days, Vincent Coupez Crazy One, a graffiti artist from Bassillac, is presenting a graffiti exhibition in the passenger car at Le Fanal in Niversac.

Come discover his work through his unique pieces, displayed in the unusual setting of the passenger car, a local landmark.

L’événement Journées européennes du patrimoine, Exposition Crazy One graff Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux