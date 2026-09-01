Journées Européennes du Patrimoine : Exposition d’agrandissements de cartes postales en plein air Surgères
samedi 19 septembre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Journées Européennes du Patrimoine : Exposition d’agrandissements de cartes postales en plein air
Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Ville de Surgères vous propose des expositions de cartes postales sur le thème « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » !
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Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
As part of the 2026 European Heritage Days, the City of Surgères is presenting postcard exhibitions on the themes of “Photographic Heritage” and “Heritage in Peril”: Revive, Resist, Reimagine!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Exposition d’agrandissements de cartes postales en plein air Surgères a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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