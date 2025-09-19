Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus Moulin d’Eymet Eymet

Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus Moulin d’Eymet Eymet vendredi 19 septembre 2025.

Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Carolus peint Jeanne de Toulouse, fondatrice de la bastide d’Eymet pour son exposition des personnages historiques du Moyen-âge. .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35

English : Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus

German : Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus

Italiano :

Espanol : Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus

L’événement Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus Eymet a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides