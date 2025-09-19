Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus Moulin d’Eymet Eymet
Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus Moulin d’Eymet Eymet vendredi 19 septembre 2025.
Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Carolus peint Jeanne de Toulouse, fondatrice de la bastide d’Eymet pour son exposition des personnages historiques du Moyen-âge. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35
English : Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus
German : Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus
Italiano :
Espanol : Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus
L’événement Journées Europèennes du Patrimoine | Exposition de Carolus Eymet a été mis à jour le 2025-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides