Journées européennes du patrimoine exposition de dentelles La Fabrique Mirecourt

La Fabrique Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La Fabrique

L’association Renouveau et Promotion de la Dentelle vous propose un voyage dans l’histoire de la dentelle aux fuseaux de Mirecourt, exposition autour de la dentelle ancienne et contemporaine.Tout public

La Fabrique Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est dentelledemirecourt@orange.fr

English:

European Heritage Days Lace exhibition.

La Fabrique

The Renouveau et Promotion de la Dentelle association takes you on a journey through the history of Mirecourt bobbin lace, with an exhibition of antique and contemporary lace.

German:

Europäische Tage des Kulturerbes Ausstellung von Spitzen.

La Fabrique

Der Verein Renouveau et Promotion de la Dentelle bietet Ihnen eine Reise in die Geschichte der Klöppelspitze von Mirecourt, Ausstellung rund um alte und zeitgenössische Spitzen.

Italiano:

Giornate europee del patrimonio Mostra del merletto.

La Fabrique

L’associazione Renouveau et Promotion de la Dentelle vi accompagna in un viaggio attraverso la storia del merletto a tombolo a Mirecourt, con una mostra di merletti antichi e contemporanei.

Espanol:

Jornadas Europeas del Patrimonio Exposición de encajes.

La Fabrique

La asociación Renouveau et Promotion de la Dentelle le lleva de viaje por la historia del encaje de bolillos en Mirecourt, con una exposición de encajes antiguos y contemporáneos.

