Informations pratiques

Petiville

[Journées Européennes du Patrimoine] Exposition de Dominique Cazin (peinture)

Le manoir Petiville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Poussez les portes du Manoir et découvrez, dans ses jardins et son colombier, l’univers artistique de Dominique Cazin. À travers ses peintures, cette ancienne professeure d’arts plastiques parisienne met la mer à l’honneur et dévoile son regard sensible sur cet horizon qu’elle affectionne.

Poussez les portes du Manoir et découvrez, dans ses jardins et son colombier, l’univers artistique de Dominique Cazin. À travers ses peintures, cette ancienne professeure d’arts plastiques parisienne met la mer à l’honneur et dévoile son regard sensible sur cet horizon qu’elle affectionne.

Une belle occasion de découvrir son travail dans un cadre plein de charme.

Entrée libre et gratuite. .

Le manoir Petiville 14390 Calvados Normandie +33 6 03 40 33 68

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English : [Journées Européennes du Patrimoine] Exposition de Dominique Cazin (peinture)

Step inside the Manoir and discover, in its gardens and dovecote, the artistic world of Dominique Cazin. Through her paintings, this former Parisian art teacher celebrates the sea and reveals her sensitive perspective on the horizon she holds so dear.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Exposition de Dominique Cazin (peinture) Petiville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Normandie Pays d’Auge