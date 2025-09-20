Journées Européennes du Patrimoine Exposition de fin de résidence Sous-bois par Adrien Fricheteau Pollen Monflanquin

Pollen 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Depuis trois ans, Adrien Fricheteau travaille ses œuvres comme des tableaux objets peints sur bois, leur format évoque celui des icônes et des retables domestiques ; ils sont parfois accompagnés de petites sculptures de bois peintes elles aussi, comme des talismans qui viendraient augmenter le propos narratif de la composition principale ; enfin, le prolongement de ces compositions sur les tranches du tableau confirme leur troisième dimension et leur prise d’épaisseur.

Ouverture exceptionnelle de l’exposition à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 12h et de 14h à 17h .

Pollen 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 mediation@pollen-monflanquin.com

