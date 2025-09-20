Journées Européennes du Patrimoine Exposition de matériel agricole ancien Salle des fêtes Bouhet

Journées Européennes du Patrimoine Exposition de matériel agricole ancien Salle des fêtes Bouhet samedi 20 septembre 2025.

Salle des fêtes 19 rue du Pont des Arceaux Bouhet Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Exposition L’agriculture autrefois

Découvrez à travers cette exposition thématique le quotidien des agriculteurs d’autrefois.

Salle des fêtes 19 rue du Pont des Arceaux Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 20 83 secretariat@bouhet17.fr

English :

Exhibition: « Farming in days gone by

Discover the daily life of farmers in the past through this thematic exhibition.

German :

Ausstellung: « Landwirtschaft früher »

Entdecken Sie in dieser thematischen Ausstellung den Alltag der Landwirte in früheren Zeiten.

Italiano :

Mostra: « L’agricoltura di un tempo

Scoprite la vita quotidiana dei contadini di un tempo in questa mostra tematica.

Espanol :

Exposición: « La agricultura de antaño

Descubra la vida cotidiana de los agricultores de antaño en esta exposición temática.

