Journées Européennes du Patrimoine exposition de matériel agricole ancien, exposition photos, ateliers et spectacle! Livron-sur-Drôme

Journées Européennes du Patrimoine exposition de matériel agricole ancien, exposition photos, ateliers et spectacle! Livron-sur-Drôme dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine exposition de matériel agricole ancien, exposition photos, ateliers et spectacle!

Espace culturel Hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Exposition de matériel agricole ancien et ateliers proposés par l’APER ( Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité). Exposition de photos sur la vie paysanne et l’architecture des fermes d’autrefois.

Et spectacle à 15h « Un soir à la campagne »!

.

Espace culturel Hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 00 83 43

English :

Exhibition of old farming equipment and workshops organized by APER (Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité). Photo exhibition on peasant life and farm architecture of yesteryear.

And a show at 3pm, « Un soir à la campagne »!

German :

Ausstellung alter landwirtschaftlicher Geräte und Workshops, die von der APER (Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité) angeboten werden. Fotoausstellung über das Landleben und die Architektur früherer Bauernhöfe.

Und um 15 Uhr: « Un soir à la campagne » (Ein Abend auf dem Land)!

Italiano :

Mostra di vecchie attrezzature agricole e laboratori organizzata da APER (Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité). Una mostra di foto della vita rurale e dell’architettura delle fattorie di un tempo.

E alle 15.00 lo spettacolo « Un soir à la campagne »!

Espanol :

Exposición de material agrícola antiguo y talleres organizada por APER (Les amis du Patrimoine Étoilien Ruralité). Exposición de fotos de la vida rural y de la arquitectura de las granjas de antaño.

A las 15:00 h, espectáculo « Un soir à la campagne »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition de matériel agricole ancien, exposition photos, ateliers et spectacle! Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme