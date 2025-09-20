Journées Européennes du Patrimoine exposition de peinture Thégra

Journées Européennes du Patrimoine exposition de peinture Thégra samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine exposition de peinture

Maison du Temps Libre Thégra Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’Association Thégraphisme et Couleurs expose les œuvres de ses habitués, en visite libre et gratuite.

Maison du Temps Libre Thégra 46500 Lot Occitanie

English :

The Association Thégraphisme et Couleurs exhibits the work of its regulars, with free admission.

German :

Die Association Thégraphisme et Couleurs stellt die Werke ihrer Stammgäste aus. Die Besichtigung ist kostenlos.

Italiano :

L’Associazione Thégraphisme et Couleurs espone gratuitamente i lavori dei suoi visitatori abituali.

Espanol :

La Association Thégraphisme et Couleurs expone gratuitamente las obras de sus visitantes habituales.

