Journées Européennes du Patrimoine : exposition de photo des rues au XIXe siècle Sous la halle Lauzun
samedi 19 septembre 2026 · Sous la halle · Lauzun
Informations pratiques
Lauzun
Journées Européennes du Patrimoine : exposition de photo des rues au XIXe siècle
Sous la halle Rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à l’exposition de de photos des rues du village au XIXᵉ siècle. Visible toute la journée.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux à l’exposition de de photos des rues du village au XIXᵉ siècle. Visible toute la journée. .
Sous la halle Rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 10 21
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English : Journées Européennes du Patrimoine : exposition de photo des rues au XIXe siècle
%C0 During European Heritage Days, we hope to see many of you at the photo exhibition featuring the village streets in the 19th century. The exhibition will be open all day.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : exposition de photo des rues au XIXe siècle Lauzun a été mis à jour le 2026-09-02 par OT du Pays de Lauzun
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