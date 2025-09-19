Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies » La Dordogne de méandres en merveilles » Argentat-sur-Dordogne

Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies » La Dordogne de méandres en merveilles »

place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Laissez-vous emporter par les courbes majestueuses de la Dordogne et la beauté de ses paysages au fil de l’eau. À travers cette série de photographies, Valérie Dupire nous invite à redécouvrir une rivière pleine de vie, de reflets et de merveilles.

Un hommage poétique à l’un des plus beaux cours d’eau de France. Entrée libre et gratuite .

place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 06 16 frederic.pesteil@argentat-sur-dordogne.fr

