Journées Européennes du Patrimoine Exposition de photographies » La Dordogne de méandres en merveilles » Argentat-sur-Dordogne vendredi 19 septembre 2025.
place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Laissez-vous emporter par les courbes majestueuses de la Dordogne et la beauté de ses paysages au fil de l’eau. À travers cette série de photographies, Valérie Dupire nous invite à redécouvrir une rivière pleine de vie, de reflets et de merveilles.
Un hommage poétique à l’un des plus beaux cours d’eau de France. Entrée libre et gratuite .
place Bad Koenig Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 06 16 frederic.pesteil@argentat-sur-dordogne.fr
