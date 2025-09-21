Journées Européennes du Patrimoine | Exposition de véhicules anciens au château de Loybesse Saint-Marcel-du-Périgord
dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine | Exposition de véhicules anciens au château de Loybesse
Château de Loybesse Saint-Marcel-du-Périgord Dordogne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Venez profiter d’une journée patrimoniale en plein air !
Admirez une belle collection de véhicules anciens exposés dans le parc, et découvrez l’histoire du château lors d’une visite de ses extérieurs. .
Château de Loybesse Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 48 29
