Journées Européennes du Patrimoine | Exposition de véhicules anciens au château de Loybesse Saint-Marcel-du-Périgord

Château de Loybesse Saint-Marcel-du-Périgord

2025-09-21

Venez profiter d’une journée patrimoniale en plein air !

Admirez une belle collection de véhicules anciens exposés dans le parc, et découvrez l’histoire du château lors d’une visite de ses extérieurs. .

Château de Loybesse Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 48 29

