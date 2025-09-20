Journées Européennes du Patrimoine exposition de Véhicules d’Epoque Préfecture Guéret

Journées Européennes du Patrimoine exposition de Véhicules d’Epoque

Préfecture Place Louis Lacrocq Guéret Creuse

Dans le cadre des journées du patrimoine, expositions de 10 véhicules d’époque avec Les Amis des Anciennes en Marche. .

Préfecture Place Louis Lacrocq Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine lesamisdesanciennesenmarche@gmail.com

