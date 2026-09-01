Informations pratiques

Surgères

Journées Européennes du Patrimoine : Exposition des « Trésors de l’A.P.P.S. et de véhicules de collection

Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Ateliers du patrimoine partagent avec vous leurs plus belles découvertes ! À travers des dossiers, des photographies et des recherches approfondies, ils vous dévoileront les secrets de Surgères.

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Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the Heritage Workshops are sharing their most fascinating discoveries with you! Through special features, photographs, and in-depth research, they’ll reveal the secrets of Surgères.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Exposition des « Trésors de l’A.P.P.S. et de véhicules de collection Surgères a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin