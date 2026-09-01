Journées Européennes du Patrimoine : Exposition des « Trésors de l’A.P.P.S. et de véhicules de collection Surgères
samedi 19 septembre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Journées Européennes du Patrimoine : Exposition des « Trésors de l’A.P.P.S. et de véhicules de collection
Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les Ateliers du patrimoine partagent avec vous leurs plus belles découvertes ! À travers des dossiers, des photographies et des recherches approfondies, ils vous dévoileront les secrets de Surgères.
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Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the Heritage Workshops are sharing their most fascinating discoveries with you! Through special features, photographs, and in-depth research, they’ll reveal the secrets of Surgères.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Exposition des « Trésors de l’A.P.P.S. et de véhicules de collection Surgères a été mis à jour le 2026-09-10 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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