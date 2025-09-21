Journées Européennes du Patrimoine exposition d’illustrations Mayrinhac-Lentour
Mayrinhac-Lentour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Exposition d’illustrations dans la salle du Presbytère par l’Association Patrimoine et Culture
Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie
English :
Exhibition of illustrations in the Salle du Presbytère by the Association Patrimoine et Culture
German :
Ausstellung von Illustrationen im Saal des Presbyteriums durch den Verein für Kulturerbe und Kultur
Italiano :
Mostra di illustrazioni nella Sala del Presbiterio a cura dell’Associazione Patrimonio e Cultura
Espanol :
Exposición de ilustraciones en la Sala del Presbiterio a cargo de la Asociación Patrimonio y Cultura
L’événement Journées Européennes du Patrimoine exposition d’illustrations Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Dordogne