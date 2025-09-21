Journées européennes du patrimoine exposition du fond pédagogique de Georges Chauvin Noyal-sur-Vilaine
6 rue Joseph Deshommes Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
L’association a pour but de sensibiliser à la biodiversité. Fond pédagogique et scientifique regroupant multiples collections naturalisées (Oiseaux, vertébrés, insectes.) Découverte de la Faune et la Flore de nos régions. .
6 rue Joseph Deshommes Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 15 71 93 22
