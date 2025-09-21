Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Eloges du vivant » Jean-Pierre Baldini Espace d’Ornano Musée gallo-romain Sisteron

Espace d’Ornano Musée gallo-romain 8 rue Saunerie Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le partenariat avec la galerie Vent des Cimes vous fait découvrir l’artiste Jean-Pierre Baldini qui, jour après jour, avec application et persévérance, pétrit, modèle, épure la matière pour qu’elle devienne cette ligne élégante, légère et aérienne.

Espace d’Ornano Musée gallo-romain 8 rue Saunerie Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 58 40 service-culture@sisteron.fr

English :

Our partnership with Vent des Cimes gallery introduces you to the artist Jean-Pierre Baldini, who, day after day, with diligence and perseverance, kneads, shapes and refines the material to create this elegant, light and airy line.

German :

Die Partnerschaft mit der Galerie Vent des Cimes lässt Sie den Künstler Jean-Pierre Baldini entdecken, der Tag für Tag mit Fleiß und Ausdauer die Materie knetet, modelliert und reinigt, damit sie zu dieser eleganten, leichten und luftigen Linie wird.

Italiano :

La nostra collaborazione con la galleria Vent des Cimes vi farà conoscere l’artista Jean-Pierre Baldini che, giorno dopo giorno, con diligenza e perseveranza, impasta, modella e affina la materia per trasformarla in questa linea elegante, leggera e ariosa.

Espanol :

Nuestra colaboración con la galería Vent des Cimes le presentará al artista Jean-Pierre Baldini, quien, día tras día, con diligencia y perseverancia, amasa, da forma y refina el material para que se convierta en esta línea elegante, ligera y aérea.

