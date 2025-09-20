Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Boutique l’Envolée Granville

Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Boutique l’Envolée Granville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure »

Boutique l’Envolée 10 Place Cambernon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Des correspondances comme des espaces créatifs. Pour partager, écrire, dessiner, oser, se découvrir .

Exposition des courriers de Sibylle Chevrier, Mathilde Loisel, Julie Bourdais et Mathieu Farenc. .

Boutique l’Envolée 10 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Granville a été mis à jour le 2025-09-04 par OTGTM BIT Granville