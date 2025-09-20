Journées Européennes du Patrimoine Exposition « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Boutique l’Envolée Granville
Boutique l’Envolée 10 Place Cambernon Granville Manche
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-20
Des correspondances comme des espaces créatifs. Pour partager, écrire, dessiner, oser, se découvrir .
Exposition des courriers de Sibylle Chevrier, Mathilde Loisel, Julie Bourdais et Mathieu Farenc. .
Boutique l’Envolée 10 Place Cambernon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr
