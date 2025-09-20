Journées Européennes du Patrimoine Exposition et conférence « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Le Leurre Granville

Journées Européennes du Patrimoine Exposition et conférence « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Le Leurre Granville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Exposition et conférence « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure »

Le Leurre 48 Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Aboyeuse(s) Exposition et conférence par Claire-Rose Barbier.

Les ‘aboyeuses’ étaient des femmes, prises de crises qualifiées d’hystérie et d’aboiement menées au Pardon de la ville de Josselin du 18e à la moitié du 20e siècle. J’utilise, pour les invoquer, les photos prises à la Salpêtrière sous le règne de Charcot. Les mouvements de ces femmes, qui ont toutes un prénom, ont inspiré mes sculptures.

De 14h à 18h, le samedi.

19h conférence sur réservation www.leleurre.fr.

De 11h à 16h, le dimanche. .

Le Leurre 48 Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 nadege.gontier@ville-granville.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition et conférence « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition et conférence « Enveloppe nom féminin ce qui enveloppe, ce qui entoure » Granville a été mis à jour le 2025-09-04 par OTGTM BIT Granville